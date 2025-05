Lazio-Lecce | le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 25 maggio alle 20:45, Lazio e Lecce si sfideranno all’Olimpico nell’ultima giornata di Serie A, un match decisivo per entrambe le squadre. Lazio gareggia per un posto in coppa europea, mentre il Lecce cerca punti salvezza. Scopri le probabili formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming in questa occasione di grande emozione.

Domenica 25 maggio alle ore 20:45 la Lazio giocherà all'Olimpico contro il Lecce la 38esima e ultima giornata di Serie A. Posta in palio alta per match che chiuderà la stagione delle due squadre, con i biancocelesti in lotta per un posto nelle coppe europee e i pugliesi alla ricerca di punti.

