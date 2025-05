L' azienda MB Time rientra a Medolla a 13 anni dal sisma

Dopo 13 anni dall devastante sisma del 2012, MB Time torna a Medolla, ricordando che alcune storie vanno oltre la semplice rinascita: sono testimonianze di resilienza e di determinazione. Fondata nel 2003 e cresciuta con passione, l’azienda riafferma il suo legame con il territorio, pronta a scrivere un nuovo capitolo di tenacia e speranza.

Non tutte le storie parlano di rinascita, alcune raccontano qualcosa di ancora più profondo: la resilienza. È la storia di MB Time, un'azienda nata a Medolla nel 2003, cresciuta con passione e determinazione, e poi costretta, nel 2012, a lasciare le sue radici dopo il devastante sisma che colpì.

MB Time saluta Carpi e rientra a Medolla a tredici anni dal sisma; Ritorno alle origini: dopo il sisma, MB TIME rientra a Medolla; Sacchi dona a Gianni Romitti il bozzetto originale del logo fatto per la Gold Par.

