Lavrov | i droni di Kiev tentativo di interrompere negoziati

Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato l'Ucraina di aver lanciato un attacco di droni contro la Russia, definendolo un chiaro tentativo di interrompere i negoziati di pace. La Difesa russa ha annunciato di aver abbattuto 112 droni ucraini, intensificando così le tensioni nel conflitto e complicando ulteriormente il percorso verso la risoluzione diplomatica.

Milano, 23 mag. (askanews) - Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che un attacco di droni lanciato contro la Russia dall'Ucraina è un "evidente tentativo di interrompere i negoziati di pace". Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 112 droni ucraini nella terza notte di attacchi, con Mosca nuovamente presa di mira con attacchi che hanno interrotto le operazioni in diversi aeroporti.

Kiev, la tregua è finita: Mosca bombarda l’Ucraina con 108 droni. Colpito un treno merci

Il leader di Kiev ha inviato un appello alla Russia per un cessate il fuoco preventivo in preparazione ai negoziati previsti in Turchia.

Negoziazioni a Istanbul: Kiev chiede 30 giorni di tregua e Mosca invia Lavrov e Ushakov

In un contesto diplomatico intenso, Kiev richiede 30 giorni di tregua mentre Mosca invia i suoi alti rappresentanti, Lavrov e Ushakov, per partecipare alle negoziazioni a Istanbul.

Droni su Kiev prima dei colloqui. Trump: "Voglio vedere Putin". L'Ue prepara nuove sanzioni | La diretta

In un contesto teso, Kiev è stata colpita da droni mentre i colloqui tra Russia e Ucraina riprendono a Istanbul, senza i due leader.

