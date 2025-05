Lavori tra Feriolo e Fondotoce dal 26 maggio cambia il senso unico

A partire da lunedì 26 maggio, cambiano le disposizioni sulla Statale del Sempione tra Feriolo e Fondotoce. I lavori in corso comportano l'istituzione di un senso unico che permetterà il transito da Verbania a Baveno fino al 6 giugno, dalle 7 alle 18. Proseguono quindi i lavori di Anas per migliorare la viabilità di questa tratta.

Proseguono i lavori sulla Statale del Sempione, nel tratto tra Fondotoce e Feriolo, ma cambia il senso unico. A partire dalle 7 di lunedì 26 maggio, infatti, la strada sarà percorribile da Verbania a Baveno. Il nuovo senso unico sarà in vigore fino alle 18 del 6 giugno. Il cantiere di Anas. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Lavori tra Feriolo e Fondotoce, dal 26 maggio cambia il senso unico

