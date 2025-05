L’Aquila celebra Magnotta ma dice no a Saviano e Zerocalcare | è questa la nuova ‘cultura’?

L'Aquila celebra Mario Magnotta, mentre dice no a Saviano e Zerocalcare, sollevando un dibattito sulla nuova cultura istituzionale. La recente decisione comunale di un murales dedicato a Magnotta ha riacceso discussioni sulla visione artistica e valori condivisi, evidenziando come la scelta culturale rifletta un particolare orientamento nel panorama locale.

L'Aquila - Nel panorama culturale dell'Aquila, una recente decisione ha riaperto un dibattito acceso sulla visione istituzionale della cultura. Da una parte, l'approvazione da parte dell'esecutivo comunale di un murales dedicato a Mario Magnotta, celebre per gli scherzi telefonici subiti e divenuto, suo malgrado, una figura virale in un'epoca pre-digitale. Dall'altra, il ricordo ancora vivo del rifiuto opposto nel 2019 dal sindaco Pierluigi Biondi all'idea di ospitare in manifestazioni culturali due figure di rilievo del panorama intellettuale italiano: Roberto Saviano e Zerocalcare.