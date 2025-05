Lancia Ypsilon HF elettrica arriverà in estate | 280 CV e da 0 a 100 kmh in 56 secondi

La nuova Ypsilon HF Elettrica arriverà questa estate, con 280 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 56 secondi. La versione sportiva sarà svelata a fine giugno, mentre già in estate debutterà anche l'allestimento HF Line per la versione mild hybrid. Un mix di prestazioni e stile che farà parlare di sé.

La versione sportiva sarà mostrata più nel dettaglio a fine giugno. Intanto, in estate debutterà anche l'allestimento HF Line per la versione mild hybrid.

Nuova Lancia Ypsilon, consegnato il primo esemplare; La Lancia Ypsilon HF potrebbe essere la sorpresa del 2025 e dare uno schiaffo alla Alpine a290; Napolitano: Tutti noi vorremmo rivedere Lancia nel Wrc, Ypsilon Rally4 scelta vincente; Lancia, l'anima da corsa riparte dalla Targa Florio con la Ypsilon Rally4 HF.

