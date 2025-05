L’amministrazione Trump vieta all’università di Harvard di ammettere studenti stranieri

L'amministrazione Trump ha imposto il divieto all'università di Harvard di ammettere studenti stranieri, segnando una stretta sulla politica di immigrazione e autonomia accademica negli Stati Uniti. Questa decisione, annunciata il 22 maggio, ha suscitato preoccupazioni nel mondo accademico e tra le istituzioni internazionali, evidenziando le tensioni tra politiche migratorie e il ruolo delle università come ponti globali.

Il 22 maggio l'amministrazione Trump ha vietato all'università di Harvard, una delle più prestigiose al mondo, l'iscrizione di studenti stranieri, in una nuova stretta contro l'autonomia accademica negli Stati Uniti.

