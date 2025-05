La vita e l' impegno di Lélia Deluiz Wanick

Scopri la straordinaria vita di Lélia Deluiz Wanick, una donna appassionata di natura e arte. Dietro la leggenda del rinomato fotografo Sebastião Salgado, Lélia ha dedicato la sua esistenza alla conservazione ambientale e alla promozione culturale. Un percorso di impegno silenzioso e determinato che ha segnato profondamente il suo tempo e il nostro pianeta.

Scopriamo la storia di una donna che ha dedicato la sua vita alla natura e all'arte. Lélia Deluiz Wanick: la forza silenziosa dietro Sebastião Salgado

