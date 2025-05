La vendetta di Trump su Harvard | stop a studenti stranieri La condanna della Cina | Così si politicizza l' istruzione

La polemica scoppiata tra Donald Trump e Harvard evidenzia come l’istruzione diventi terreno di scontro politico. La decisione di vietare studenti stranieri, criticata anche dalla Cina, viene interpretata come una vendetta, mentre la segretaria alla sicurezza Kristi Noem avverte: “Studenti e visitatori devono andarsene”. Un avvertimento rivolto alle università, accuse di politicizzazione e tensioni internazionali si intrecciano in questo scenario.

La segretaria Usa alla sicurezza Kristi Noem avverte che studenti e visitatori «devono andarsene». Il motivo? La leadership dell'ateneo ha permesso aggressioni antiamericane e antisemitre. E a Fox: «È un avvertimento a tutte le università»

