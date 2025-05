La vaginosi rende il pH della vagina ostile agli spermatozoi?

La vaginosi batterica è una condizione che altera l'equilibrio del pH vaginale, creando un ambiente ostile agli spermatozoi. In questo articolo esploreremo come questa infezione possa influire sulla fertilità e l'importanza di curarla prima di tentare una gravidanza. Condivideremo anche esperienze di donne che, come te, si trovano ad affrontare questa diagnosi mentre aspirano a diventare madri.

Salve dottore, ho fatto il Pap Test e mi hanno diagnosticato la vaginosi batterica. Non l’ho ancora curata perché il ginecologo ha detto che la cura non deve essere interrotta da, ad esempio, l’arrivo del ciclo, quindi sto aspettando il prossimo (sperando in realtà di restare incinta), per poi iniziarla. Volevo sapere da lei se la vaginosi rende il pH della vagina un ambiente ostile per gli spermatozoi. E quale sarebbe il ph ideale che ogni donna dovrebbe avere? L'articolo “La vaginosi rende il pH della vagina ostile agli spermatozoi?” proviene da GravidanzaOnLine... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - “La vaginosi rende il pH della vagina ostile agli spermatozoi?”

