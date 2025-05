la tendenza manicure dell estate sa di gelato sulle mani vorrai indossare solo questo colore

Quest'estate, la manicure si ispira ai gusti del gelato: colori pastello e tonalità dolci invadono le unghie, diventando il must-have della stagione. Come una passeggiata davanti a una gelateria, questa tendenza ci invita a indossare il colore che ci fa sognare e ci rinfresca, portando sulla punta delle dita l’atmosfera fresca e dolce dell'estate.

C’è una nuova tendenza che sta letteralmente conquistando le unghie di tutte noi. Un trend che fa venire voglia di provarlo con la stessa intensità di quando, durante una bella giornata, ci si trova a camminare di fronte a una gelateria e un secondo dopo a gustarsi un bel gelato fresco, dolce e morbido. Una tendenza manicure che si ispira esattamente a questo “dolce” estivo, perfetta per la stagione in corso e per donare alle unghie un tocco di dolcezza ed eleganza senza tempo. Parliamo dell’ ice cream manicure, una nail art che si pone a metà strada tra un french e un ombré, dai colori delicati, avvolgenti, come il gelato fiordilatte e fragola, e che si sfuma sulle unghie creando un effetto dal finish quasi cremoso, shine e super elegante. 🔗Leggi su Dilei.it