La strage di Capaci 33 anni dopo | Mattarella | Ferita profonda vigilanza alta per guardare al futuro Meloni ricorda Falcone

Trentatré anni dopo la strage di Capaci, la ferita della mafia rimane aperta. Il presidente Mattarella e Giorgia Meloni ricordano gli eroi caduti, come Falcone, sottolineando l’importanza di una vigilanza costante. L’attacco sanguinario di allora rappresenta una ferita profonda nella nostra storia, che ci invita a guardare con fermezza e determinazione al futuro.

Capaci, 1992. «L'attacco feroce e sanguinario che la mafia compì trentatrè anni or sono e che ripeté poche settimane più tardi in via D’Amelio a Palermo, costituisce una ferita tra le più profonde della nostra storia repubblicana. Il primo pensiero, commosso oggi come allora, va a chi perse la vita: Giovanni Falcone insieme a Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani. 🔗Leggi su Feedpress.me