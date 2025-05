La Rosa pronto per le elezioni | Al centro la persona non le opere

Leonardo La Rosa, 49 anni e geometra di formazione, si presenta come candidato sindaco alle elezioni del 25-26 maggio a Castione della Presolana. Al centro della sua candidatura c'è la persona, non le opere, ponendo l'accento su valori e impegno diretto per il bene della comunità . È alla prima candidatura, portando energia e nuove idee in un percorso di rinnovamento amministrativo.

Leonardo La Rosa, geometra di formazione, è uno dei due candidati Sindaco per le elezioni amministrative del 25 e del 26 maggio a Castione della Presolana. La Rosa, 49 anni, è alla prima candidatura assoluta per questo ruolo. Ha maturato una solida esperienza professionale come amministratore condominiale e responsabile tecnico in diversi settori tra cui la gestione di bilanci, la pianificazione di lavori pubblici e la gestione dei rapporti con enti e cittadini. È concretamente impegnato dal punto di vista associativo: è membro del consiglio direttivo del Gruppo Alpini Presolana ed è vice capogruppo di Ana (Associazione Nazionale Alpini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Rosa pronto per le elezioni: “Al centro la persona, non le opere”

