La Rangers Qualiano premiata in Comune | una giornata di festa per la squadra campione

Domenica 25 maggio 2025, Qualiano si anima di festa per celebrare i campioni della Rangers Qualiano. La cerimonia in Comune e la festa in piazza rendono omaggio alla squadra, simbolo di orgoglio e successo per la città. Un momento speciale di riconoscimento e gioia per i tifosi e tutta la comunità, unendo passione e celebrazione nel cuore di Qualiano.

La città premia i suoi campioni: cerimonia in Comune e festa in piazza per la Rangers Qualiano. Qualiano – Domenica 25 maggio 2025 sarà una giornata s peciale per la città e, soprattutto, per i tifosi della Rangers Qualiano, che vedranno la propria squadra ricevere un meritato riconoscimento per la straordinaria stagione che li ha visti vincitori del campionato. A partire dalle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Qualiano, si terrà la cerimonia ufficiale di premiazione, organizzata dall’amministrazione comunale per celebrare l’impresa sportiva. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

Articoli recenti che potrebbero piacerti

I Rangers Qualiano trionfano nella finalissima contro l’Eclanese: una vittoria storica tra emozioni e un gol da sogno

Il Stadio Comunale di Qualiano ha ospitato una giornata storica domenica 11 maggio, alle 16:30, quando i Rangers Qualiano hanno sfidato l’Eclanese nella finalissima.

L'équipe del 118 di Chieti premiata per l'efficienza nella gestione dell’ictus

L’équipe del 118 di Chieti è stata premiata con il prestigioso Premio “Diamond” per l'eccellenza nella gestione dell'ictus.

Via per Orio a Bergamo, tempi lunghi per la chiusura. Il Comune: «Lavori a rilento, servono verifiche»

Tempi lunghi per la chiusura della via per Orio a Bergamo a causa di lavori a rilento e necessità di verifiche da parte del comune.