La Promessa anticipazioni settimanali dal 24 al 30 maggio 2025 | Cruz trama nozze di Jana e Manuel a rischio?

Scopri le anticipazioni settimanali de La Promessa dal 24 al 30 maggio 2025. Cruz è al centro dell'attenzione, determinata a scoprire e fermare le nozze segrete tra Manuel e Jana. Quali colpi di scena ci riserveranno le prossime puntate? Restate con noi per scoprire come si evolveranno le tensioni e le emozioni in questa appassionante storia.

Cosa ci riserveranno le prossime puntate La Promessa in onda nella settimana dal 24 al 30 maggio? Al centro dei riflettori troveremo Cruz, impegnata a scoprire tutto sulle nozze segrete tra il figlio Manuel e Jana, per poi agire impedendo che il matrimonio venga celebrato. Anticipazioni La Promessa: Cruz indaga. Cruz non è certo disposta a stare con le mani in mano mentre suo figlio Manuel e Jana progettano il loro matrimonio segreto. Decisa a scoprire tutti i dettagli sui progetti dei due innamorati, e più di tutto la data in cui dovrebbero celebrarsi le nozze segrete, la marchesa incarica Petra di indagare con Jana, mentre lei si prepara a fare lo stesso con Manuel.

La promessa, anticipazioni al 24 maggio: don Gregorio muore improvvisamente

Nelle prossime puntate de "La Promessa", attese dal 18 al 24 maggio, la comunità sarà scossa dall'improvvisa morte di don Gregorio.

La Promessa Anticipazioni dal 19 al 24 maggio 2025: Don Romulo protegge Manuel e rivela di aver ucciso lui Don Gregorio!

Nelle avvincenti puntate de La Promessa in onda dal 19 al 24 maggio 2025 su Canale 5, Don Romulo si schiera in difesa di Manuel e svela un oscuro segreto: ha ucciso Don Gregorio.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 17 al 23 maggio 2025: Burdina annuncia la morte di Gregorio

Nelle anticipazioni della settimana dal 17 al 23 maggio 2025, "La Promessa" rivelerà un colpo di scena drammatico: il sergente Burdina annuncerà la morte di Gregorio.

Anticipazioni La Promessa: Cruz indaga

Il sergente si fa condurre da lei per ascoltare la sua versione dei fatti. Trame settimanali La Promessa: confronto tra Amalia e Vera Dopo aver scoperto dove vive ora la figlia, Amalia torna alla

La Promessa Anticipazioni 24 maggio 2025: Don Romulo si sacrifica per salvare Manuel dal carcere!

Nella puntata de La Promessa in onda il 24 maggio 2025 su Rete4 vedremo che Don Romulo salverà Manuel mentre Cruz scoprirà che Jana e Manuel stanno per sposarsi in segreto.

La Promessa, anticipazioni 24 maggio: Maria svela il segreto di Manuel e Jana, Cruz è una furia

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani: Dopo l'omicidio di Don Gregorio, Romulo si prende la responsabilità della lettera inviata alla vittima