La prima nomina di Leone IV segna la continuità con Francesco

La nomina di Leone IV segna una continuità con Francesco, rivelando come anche il suo pontificato possa essere interpretato da diverse prospettive. La recente nomina di Leone XIV, impensabile fino a pochi mesi fa, riflette i cambiamenti e le priorità emergenti all’interno della Chiesa, evidenziando nuove dinamiche e la complessità del suo cammino spirituale e istituzionale.

È arrivata la prima nomina di papa Leone XIV, una scelta che fino a pochi mesi fa sarebbe stata tecnicamente impossibile. Come mai? Come tutti gli altri, anche il pontificato di Francesco può essere letto con diverse lenti, anche per le sue priorità. Ma è difficile negare che fosse molto alta nella sua agenda la riforma sinodale della Chiesa. Fu Paolo VI a introdurre, con delicatezza, il sinodo – dei vescovi – come organismo consultivo del papa. Questo avvenne alle ultime battute del Concilio Vaticano II, e sebbene un po' trascurato è stato un organismo abbastanza importante: poi, nel 2015, in occasione del 50esimo anniversario dell'istituzione del sinodo, in una solenne celebrazione, Francesco parlò di Chiesa "tutta sinodale".

La prima nomina di Papa Leone a Callao in Perù

Il Papa ha recentemente nominato padre Miguel Angel Contreras Llajaruna come vescovo ausiliare della diocesi di Callao, in Perù.

Ecco la prima nomina di Papa Leone XIV

A soli sette giorni dalla sua elezione, Papa Leone XIV ha compiuto la sua prima nomina, annunciata dalla sala stampa vaticana.

La prima nomina curiale di Papa Leone XIV è di una donna: una suora segretario del Dicastero Vita consacrata

La prima nomina curiale di Papa Leone XIV riguarda una donna: la suora Tiziana Merletti, segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata.

