La prima fiera mitteleuropea della birra artigianale approda in Porto Vecchio

La prima fiera mitteleuropea della birra artigianale arriva a Trieste, portando sapori unici e tradizioni del territorio. ‚ÄúBirra in Fiera 2025‚ÄĚ valorizza i birrifici locali, offrendo un‚Äôoccasione per scoprire, degustare e conoscere i protagonisti di questa vibrante scena. Un evento imperdibile per gli appassionati e curiosi della birra artigianale.

Un¬†evento¬†che¬†punta¬†a¬†valorizzare¬†le¬†birre¬†artigianali¬†e¬†i¬†birrifici¬†del¬†territorio,¬†che¬†avranno¬†l‚Äôopportunit√†¬†di¬†presentarsi¬†e¬†raccontarsi¬†al¬†pubblico: arriva a Trieste¬†la¬†prima¬†edizione¬†di¬†‚ÄúBirra¬†in¬†Fiera¬†2025¬†‚ÄstFiera¬†Mitteleuropea¬†della¬†Birra¬†Artigianale‚ÄĚ. 🔗Leggi su Triesteprima.it ¬© Triesteprima.it - La prima fiera mitteleuropea della birra artigianale approda in Porto Vecchio

