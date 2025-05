La notte nel cuore | intrecci sentimentali rivalità familiari e panorami della Cappadocia nella nuova serie di Canale 5

"La notte nel cuore" è la nuova serie di Canale 5, in onda dal 25 maggio, ambientata tra le suggestive rocce della Cappadocia. Un intreccio avvincente di passioni, segreti e rivalità familiari, che catturerà il pubblico con storie intense e panorami mozzafiato, firmata da una squadra creativa di successo. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle soap e delle atmosfere esotiche.

La nuova soap «La notte nel cuore» — titolo originale «Siyah Kalp» — debutta su Canale 5 domenica 25 maggio, portando in prima serata un mosaico di passioni, segreti e vendette ambientato fra le rocce scolpite della Cappadocia. L'opera, firmata dalla collaudata squadra creativa che ha già conquistato il pubblico con altre produzioni turche di

