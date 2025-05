La notte dello Scudetto | Napoli e Inter si giocano il titolo di Campione d’Italia

La notte dello scudetto è alle porte: Napoli e Inter si affrontano in una sfida decisiva per il titolo di campione d’Italia 2024-2025. Il Napoli di Antonio Conte, con un leggero vantaggio, cerca di confermare il suo momento d'oro, mentre l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a una possibile rimonta. Tutto è pronto per una notte che entrerà nella storia del calcio italiano.

Tutto pronto per la notte decisiva, quella che assegnerà il tanto agognato scudetto 2024-2025 della Serie A italiana. Da un lato il Napoli di Antonio Conte, che ospita il Cagliari forte del vantaggio di un punto sulla rivale di turno. Dall'altro l'Inter di Simone Inzaghi, che sogna una rimonta che rimarrebbe nella storia e si trova impegnata in contemporanea a Como. Ai partenopei basterà vincere per laurearsi Campioni d'Italia per la quarta volta: in caso di pareggio o sconfitta, orecchie puntate sul match dei milanesi.

? Napoli o Inter? La Notte Scudetto in diretta tra gloria e alta tensione ??| DAZN, Sky, Rai, Mediaset

Napoli e Inter si affrontano nell'ultima, decisiva notte di Serie A, con lo scudetto in palio. Un duello tutto cuore tra emozioni, tensioni e desideri irrefrenabili, trasmesso in diretta su DAZN, Sky, Rai e Mediaset.

Napoli-Cagliari e Como-Inter: è la notte dello scudetto | La diretta delle due partite

La notte dello scudetto è arrivata con le emozioni di Napoli-Cagliari e Como-Inter. Due sfide decisive che potrebbero decidere il campionato, trasmesse in diretta da Il Fatto Quotidiano.

Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..»

Zé Maria, ex giocatore dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni sul vibrante duello per lo scudetto tra Napoli e Inter.

