La malattia non le ha lasciato scampo | è morta Laura Fiorini

Se n’è andata Laura Fiorini, bibliotecaria di Darfo Boario Terme, dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Amata dal paese per oltre 40 anni, Laura aveva 69 anni ed era nota per il suo dolce sorriso e il desiderio di diventare nonna. La sua scomparsa lascia un vuoto in tutta la comunità, commossa dal suo carattere gentile e dedicato.

Bibliotecaria di paese per oltre 40 anni, a Darfo Boario Terme, Laura Fiorini si è spenta nei giorni scorsi dopo aver lottato con un brutto male: aveva 69 anni. Aveva già superato la malattia in passato, ma una drammatica ricaduta non le ha lasciato scampo. "Desiderava fare la nonna per i suoi. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - La malattia non le ha lasciato scampo: è morta Laura Fiorini

