La luce del giorno? Un super potere per il sistema immunitario Lo studio su Science

Diciamolo la notizia non ci stupisce, alzi la mano chi non ha mai pensato che la luce dia beneficio se non sollievo. Adesso uno studio certificato ulteriormente che è come un super potere che si attiva, una ‘sveglia’ che galvanizza i soldati del sistema immunitario potenziando la loro capacità di combattere le infezioni. Non un introvabile e irraggiungibile elisir, piuttosto qualcosa in cui siamo praticamente immersi: la luce del giorno. Uno studio neozelandese, condotto da scienziati del Waipapa Taumata Rau, Università di Auckland, ha scoperto questo lato inedito dei fotoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it