La Lombardia risparmia sui rimborsi ai viaggiatori per i ritardi da 24 mln a 76 mila euro di indennizzi | è polemica

La Lombardia riduce drasticamente i rimborsi ai viaggiatori per i ritardi ferroviari, passando da 24 milioni a soli 76 mila euro. Ora, gli utenti devono compilare un modulo specifico invece di ricevere un rimborso automatico, e la soglia del ritardo sale da 5 a 15 minuti. La misura suscitano proteste tra pendolari, considerandola svantaggiosa e penalizzante.

Non sarà più possibile ricevere un rimborso automatico, ma si dovrà compilare un modulo ah hoc. In più, da 5 la soglia che fa scattare ufficialmente il ritardo del treno sale a ben 15 minuti. Scoppia la polemica per "un meccanismo poco favorevole ai pendolari" che ha fatto risparmiare quasi 2 milioni di euro a Trenord e Regione Lombardia. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - La Lombardia risparmia sui rimborsi ai viaggiatori per i ritardi, da 2,4 mln a 76 mila euro di indennizzi: è polemica

