La lite in discoteca e poi l' agguato con le catene movida violenta a Bolzano | 4 ragazzi arrestati

Una serata di movida a Bolzano si è trasformata in violenta colluttazione: quattro giovani albanesi sono stati arrestati per rissa e aggressione con armi, che ha lasciato feriti gravi. L'episodio, avvenuto il 1° maggio, ha scosso la città e portato all'intervento delle forze dell'ordine, sottolineando i rischi della violenza tra giovani nelle zone di ritrovo.

Quattro giovani albanesi arrestati a Bolzano per rissa e lesioni gravi. L'aggressione avvenuta il 1° maggio ha coinvolto armi e causato ferite.

Omicidio di Ricky Claris, cosa è emerso dalle indagini due settimane dopo: il giallo di catene e bastoni e i video dell’agguato

A due settimane dall’omicidio di Ricky Claris, le indagini hanno fatto luce sul giallo di catene e bastoni, con video dell'agguato che restano chiave.

La fuga, l’agguato e poi il suicidio: le ultime 48 ore di Emanuele De Maria nel racconto delle telecamere

Nei drammatici eventi che hanno segnato le ultime 48 ore di Emanuele De Maria, le telecamere di sorveglianza offrono un'analisi inquietante e dettagliata.

Chiara, Alberto e il gruppo di Garlasco: gli annoiati di provincia tra parrocchia e discoteca

In un paesino di provincia, Chiara e Alberto rivivono le esperienze di una gioventù segnata da festeggiamenti e incontri in parrocchia.

Lorenzo Cristea, chi è il 20enne ucciso a coltellate dopo una lite in discoteca: «È stato un agguato». In fin di vita l'amico. Due arresti

Segnala leggo.it: L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un agguato premeditato, messo in atto con l’intenzione di regolare i conti dopo la lite scoppiata all’interno della discoteca. I militari ...

Agguato a colpi di pistola a Vitinia: 27enne gravemente ferito. Forse una vendetta dopo una lite in discoteca

Da msn.com: La vittima, che lavora come buttafuori, è stata raggiunta da quattro pallottole mentre era in auto sull'Ostiense. Caccia ali aggressori in fuga ...