La Germania invierà delle truppe fisse in Lituania | non succedeva dalla Seconda guerra mondiale

La Germania inaugura lo schieramento permanente di circa 5.000 soldati in Lituania, un gesto senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Questa nuova brigata, parte integrante delle forze NATO, mira a rafforzare la difesa dei Paesi baltici contro le minacce della Russia, segnando un'importante escalation nel contesto delle tensioni europee.

La Germania ha inaugurato uno schieramento permanente di truppe in Lituania. Nei prossimi anni circa cinquemila soldati tedeschi verranno trasferiti per contribuite alla difesa del Paese dalle pressioni della Russia. La nuova brigata, che si aggiunge alle otto già esistenti, si chiamerà Panzerbrigade 45, o Brigata Lituania, e la sua insegna presenterè da un lato un leone rampante e dall’altro la torre di Gediminas, uno dei simboli di Vilnius. Si tratta di una svolta storica; l’ultimo dispiegamento di forze tedesche all’estero risale infatti al regime nazista e alla Seconda guerra mondiale. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Germania invierà delle truppe fisse in Lituania: non succedeva dalla Seconda guerra mondiale

