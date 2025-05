La depressione colpisce anche i Santi | ecco chi sono i nomi famosi

La depressione non risparmia nemmeno i santi. Spesso immaginiamo questa condizione come un problema dei comuni mortali, ma in realtà molte figure religiose di grande fama hanno affrontato profonde sofferenze emotive. La loro vita, pur ricca di fede, è stata segnata da momenti di crisi e dolorosi silenzi, dimostrando che anche i più devoti possono attraversare momenti di grande fragilità.

Quando pensiamo alla depressione, pensiamo a un malessere che colpisce le persone comuni e non di certo i Santi. Ma le cose in realtà non stanno proprio così. Non sempre la loro vita è stata perfetta, anzi. Hanno sofferto molto, tanto da sentirsi persi e non guardare più alla presenza di Dio a loro vicina.

Scoperta una nuova forma di diabete. Chi colpisce e quali sono i sintomi

È stata recentemente identificata una nuova forma di diabete, destinata a colpire un numero crescente di persone.

“La fibromialgia mi ha portato alla depressione. Ho dovuto fermare il lavoro e sono sul lastrico, solo l’altro giorno ho speso 400 euro in farmacia”: la storia di Fabio Salvatore

La storia di Fabio Salvatore è un racconto di sofferenza e resilienza. Colpito dalla fibromialgia, ha visto la sua vita ridursi a una lotta quotidiana contro il dolore, la depressione e gravi difficoltà economiche.

Social media e depressione nei preadolescenti: uno studio svela se sono le piattaforme digitali a causare disagio o se sono i ragazzi già fragili a rifugiarsi online

Un bambino immerso nello scorrere delle notifiche sui social media rappresenta una scena comune nella vita dei preadolescenti.

Quanti tipi di depressione ci sono?

Segnala msn.com: Ci sono diversi tipi di depressione, sei per l’esattezza, secondo uno studio che ha visto la partecipazione di un team di ricercatori internazionali. La depressione è una malattia sistemica ...

Sgarbi, la malattia silenziosa: sintomi e cause della depressione (che colpisce una persona ogni 4). «Sono senza energia»

Lo riporta msn.com: Con queste parole Vittorio Sgarbi ha squarciato il velo sulla sua malattia, aiutando molti a capire che cosa sia davvero la depressione ... sappiamo, sono più colpite rispetto agli uomini.