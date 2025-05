La Comunità di Emmaus a Villafranca di Verona festeggia 40 anni di attività ospitando il segretario Cgil Maurizio Landini

La Comunità di Emmaus a Villafranca di Verona celebra i suoi 40 anni di attività, ospitando il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. L’incontro, previsto per sabato 24 maggio alle ore 10, rappresenta un momento di festa e riflessione, testimoniando l’impegno sociale e solidaristico di Emmaus e il forte legame con la realtà sindacale.

Il segretario generale della Cgil nazionale Maurizio Landini sarà a Villafranca di Verona sabato 24 maggio alle ore 10, come ospite d'eccezione della Comunità di Emmaus impegnata nei festeggiamenti dei suoi quarant'anni di attività. «L'incontro con Landini - spiega Renzo Fior, fondatore della.

