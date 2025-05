La città per Napoli-Cagliari guida definitiva | maxischermi trasporti strade chiuse e parcheggi

Per la decisiva partita tra Napoli e Cagliari, la città si prepara con guide complete su maxischermi, trasporti, strade chiuse e parcheggi. Un evento che potrebbe regalare al Napoli il suo quarto scudetto, richiede misure di sicurezza straordinarie. Tutti gli accorgimenti sono necessari per garantire un sereno svolgimento della serata, tra entusiasmo e attenzione all'ordine pubblico.

