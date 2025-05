La Carta arruolata contro la realtà con la scusa dell’interesse dei minori

In un contesto in cui le élite giudiziarie manipolano il quadro costituzionale sotto falsa esigenza dei diritti dei minori, la politica si rifiuta di intervenire. Madre «intenzionale» e famiglia «monoparentale» diventano strumenti per imporre un'interpretazione personalistica della legalità, minando i principi fondanti della Repubblica e relegando il ruolo decisivo della politica nel dibattito sociale.

