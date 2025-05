L' 8 giugno una intera giornata di iniziative allo stadio Manuzzi tutto pronto per il ' Cavalluccio Day'

Il 8 giugno l’Orogel Stadium-Dino Manuzzi si trasformerà nel cuore di una grande festa: il Cavalluccio Day, un evento dedicato alle società del Cesena, al settore giovanile e al progetto “Per un Calcio Integrato”. Un’intera giornata di iniziative sportive e sociali, per promuovere valori di inclusione e passione, coinvolgendo tutta la comunità bianconera.

Domenica 8 giugno l'Orogel stadium-Dino Manuzzi sarà teatro del Cavalluccio Day, una grande giornata di festa organizzata dal Cesena e che vedrà protagoniste tutte le società affiliate bianconere, il Settore Giovanile maschile e femminile ed il progetto "Per un Calcio Integrato".

