Klopp allontana la suggestione Roma | Non mi vedo più in tuta da allenatore

Jurgen Klopp mette fine alle suggestioni di un suo possibile approdo alla Roma. Dopo aver dichiarato di non vedersi più in tuta da allenatore e aver smentito le voci, l’ex tecnico del Liverpool conferma di preferire altre strade, rafforzando la propria posizione e allontanando ogni possibilità di futuro sulla panchina giallorossa.

«Di recente mi è stata attribuita la frase: ‘Roma è comunque una città meravigliosa’, ma su questo non c’è altro da dire». Dopo le parole del suo manager, anche Jurgen Klopp allontana le voci su un possibile approdo alla Roma all’ Frankfurter Allgemeine Zeitung. L’ex allenatore del Liverpool ha confermato di non vedersi più su una panchina e di essere contento del nuovo ruolo dirigenziale nel gruppo Red Bull. «Non mi vedo più in tuta da allenatore. Va tutto bene così com’è. Ho avuto tre club fantastici (Mainz, Borussia Dortmund e Liverpool ndr. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Klopp allontana la suggestione Roma: «Non mi vedo più in tuta da allenatore»

