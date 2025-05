Kenya ucciso un altro sacerdote cattolico Il secondo in una settimana

In Kenya, un altro sacerdote cattolico è stato ucciso, il secondo in soli sette giorni. Questo grave episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei membri della Chiesa nel paese. Servizio di Cristiana Caricato. La notizia è stata diffusa da TG2000, evidenziando la crescente tensione e insicurezza in quella regione.

In Kenya è stato ucciso un altro sacerdote cattolico, il secondo in una settimana. Servizio di Cristiana Caricato. Kenya, ucciso un altro sacerdote cattolico. Il secondo in una settimana TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Kenya, ucciso un altro sacerdote cattolico. Il secondo in una settimana

Approfondisci con questi articoli

Arrestato un altro sacerdote nel Bresciano, ai domiciliari don Jordan Coraglia

Un altro sacerdote è stato arrestato nel bresciano: don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati, finisce ai domiciliari dopo l’emergere di foto compromettenti sui social.

Il giudizio del sacerdote : "Così si fa chiarezza. Ma c’è anche tanto altro"

L'iniziativa del Comune di Firenze fa luce sul ruolo del sacerdote nella preparazione al matrimonio, affiancandosi ai corsi tradizionali offerti dalla Chiesa.

Media, 'ucciso da raid Idf un altro fratello Sinwar, Zakaria'

Secondo i media palestinesi, Zakaria Sinwar, docente e fratello di Yahya e Muhammad Sinwar, è stato ucciso insieme a tre dei suoi figli durante un raid dell'IDF nella zona di sfollati di Nuseyrat, a Gaza centrale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

AFRICA/KENYA - Ucciso un altro sacerdote in Kenya; Un sacerdote liberato in Camerun, un altro ucciso in Kenya. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Africa. Ucciso in Kenya un altro sacerdote. Il secondo in una settimana

Lo riporta msn.com: Dal Camerun la notizia della liberazione di un parroco, dopo otto giorni di sequestro. Con lui erano state rapite altre cinque persone: liberate, ma uno era morto per la fatica e le percosse ...

AFRICA/KENYA - Ucciso un altro sacerdote in Kenya

Da fides.org: Nairobi (Agenzia Fides) – Ucciso un altro sacerdote cattolico in Kenya. Padre Alloyce Cheruiyot Bett, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella zona di Tot nella valle di Kerio, Elgeyo Marakwetm ne ...

AFRICA/KENYA - Morto in ospedale sacerdote ritrovato in fin di vita lungo l’autostrada Nakuru-Nairobi

Come scrive fides.org: Nyahururu (Agenzia Fides) – Lutto nella Diocesi di Nyahururu, in Kenya, per la morte del sacerdote John Ndegwa Maina, parroco della chiesa di St Louis a Igwamiti. L’annuncio è stato dato dalla stessa ...