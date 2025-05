Keanu Reeves veste Brunello Cucinelli alla prima di From the World of John Wick | Ballerina

Keanu Reeves, protagonista di "From the World of John Wick: Ballerina", ha partecipato alla prima mondiale a Londra vestendo un elegante completo Brunello Cucinelli. L’attore, celebre per ruoli come Neo e John Wick, ha conquistato tutti con il suo stile raffinato alla serata, svelando ancora una volta il suo fascino senza tempo e il suo raffinato gusto sartoriale.

L'attore Keanu Reeves vestito Brunello Cucinelli. L'interprete di pellico come Matrix, John Wick e Point Break (solo per citarne alcune) era alla Jalla World Premiere di "From the World of John Wick: Ballerina", tenutasi ieri sera, 22 maggio 2025, a Londra. Per l’occasione Keanu Reeves ha. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Keanu Reeves veste Brunello Cucinelli alla prima di "From the World of John Wick: Ballerina"

Altre letture consigliate

Chad Stahelski svela la dedizione di Keanu Reeves e Brandon Lee tra The Crow, Matrix e Wick is Pain

inestinguibile passione per il loro lavoro e una dedizione straordinaria, riflettendo sulle sfide affrontate nei loro rispettivi ruoli in "The Crow", "The Matrix" e "John Wick".

Ballerina: Ana De Armas contro il John Wick di Keanu Reeves nel final trailer ricco di azione e violenza

Si avvicina l'uscita di "Ballerina", lo spin-off della saga di John Wick, e il final trailer promette un'esperienza ricca di azione e violenza.

John Wick, il regista svela un'evidente somiglianza tra Keanu Reeves e il compianto Brandon Lee

Il regista Chad Stahelski di John Wick ha svelato una sorprendente somiglianza tra Keanu Reeves e il compianto Brandon Lee.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Biografia di Keanu Reeves

Riporta movieplayer.it: Keanu Charles Reeves è nato a Beirut, in Libano, il 2 settembre 1964, figlio di un'inglese e di un hawaiano dal sangue misto. Il suo nome, in hawaiano, è l'abbreviazione di un'espressione ...