Kate Middleton sfoggia il cappello riciclato delle nozze di Meghan

Kate Middleton ha nuovamente catturato l'attenzione con un cappello riciclato, già indossato durante le nozze di Harry e Meghan. Il suo look elegante e sostenibile non solo ha conquistato Buckingham Palace, ma ha anche trasmesso un forte messaggio di moda consapevole. Scopri come la Principessa del Galles valorizza il concetto di riuso nel suo stile.

Kate Middleton sfoggia un cappello riciclato in un look che conquista Buckingham Palace. La Principessa del Galles è tornata sotto i riflettori con uno stile impeccabile. Il cappello, già indossato al matrimonio di Harry e Meghan, diventa simbolo di moda consapevole e messaggio implicito. Un ritorno elegante che valorizza ancora una volta il concetto di "Kate Middleton cappello riciclato". Lei ha fatto di più, a distanza di due giorni eccola ricomparire con un cappellino in testa, in un ensemble che è tutto un déjà vu. Vediamoli entrambi. Omaggio alla Marina in navy. I principi durante la visita In Scozia per il battesimo della fregata antisommergibile HMS Glasgow, la principessa del Galles ha voluto omaggiare la Marina con un look a tema...

