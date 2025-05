Juventus Women novità per la Women’s Champions League | dove saranno trasmesse le partite

Juventus Women annuncia importanti novità per la Women’s Champions League: scopri dove sarà possibile seguire le partite e tutti i dettagli ufficiali. L’offerta streaming si amplia, con nuove modalità di visione a partire dalla stagione 2025/26, quando Disney+ diventerà una piattaforma chiave per gli eventi sportivi.

