Juventus Vlahovic ai saluti | Berta lo vuole all'Arsenal ecco quanto chiede Giuntoli

La Juventus si appresta al delicato impegno contro il Venezia, fondamentale per ottenere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, le voci di mercato su Vlahovic si intensificano: Berta spinge per portarlo all'Arsenal, chiedendo determinate condizioni a Giuntoli. Un ultimo sforzo prima del bilancio finale di una stagione cruciale per il futuro bianconero.

L`ultimo ballo prima del giudizio finale, la Juventus sarà di scena a Venezia per staccare il pass Champions League per la prossima stagione.. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Juventus, Vlahovic ai saluti: l’addio finanzia l’affare col PSG

La Juventus sta preparando un importante cambio di rotta, con Dusan Vlahovic in procinto di lasciare il club.

Juventus, Vlahovic ai saluti: nuovo bomber, niente Osimhen

In casa Juventus, il futuro dell’attacco è al centro delle riflessioni: Vlahovic ormai ai saluti, con un nuovo bomber nel mirino al posto di Osimhen.

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani

La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Da calciomercato.it: Con Dusan Vlahovic che potrebbe andar via, emerge un nome nuovo per il futuro dell'attacco della Juventus: è l'alternativa ad Osimhen ...

Vlahovic Juventus, il finale è già scritto: ma prima dell’addio ai bianconeri… Il retroscena dalla Continassa

Scrive juventusnews24.com: Vlahovic Juventus, il finale è già scritto: ma prima dell’addio ai bianconeri… Il retroscena dalla Continassa riguardante il centravanti serbo Il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere già scritto: il ...

VLAHOVIC, ULTIMO BALLO, MA...

Secondo tuttojuve.com: Vlahovic-Juventus, addio vicino: contro il Venezia potrebbe essere l’ultima partita in bianconero Per Dušan Vlahovic, il match contro il Venezia potrebbe rappresentare la sua ...