Juventus si ferma Renato Veiga! allenamento differenziato per il portoghese | ecco cos’è accaduto

La Juventus si ferma per Renato Veiga, che oggi ha svolto un allenamento differenziato a causa di un problema fisico. A pochi giorni dalla sfida contro il Venezia, il giovane portoghese rischia di saltare l’impegno, mettendo in apprensione i tifosi e lo staff bianconero. Ecco le ultime novità su questa situazione in casa Juventus.

Juventus, si ferma Renato Veiga! allenamento differenziato per il portoghese: ecco le ultimissime in casa bianconera A pochi giorni dalla sfida contro il Venezia, la Juventus deve fare i conti con un nuovo problema fisico. Secondo quanto appreso da , il numero 12 bianconero Renato Veiga, infatti, ha accusato un affaticamento muscolare e ha svolto .

Juventus e infortuni: si ferma Renato Veiga: allarme difesa

La Juventus si prepara al prossimo impegno di Serie A contro il Venezia, ma l'attenzione si concentra sugli infortuni.

Juventus, la conferma di Renato Veiga costa troppo: Giuntoli punta Leoni

La Juventus affronta una sfida complessa con la conferma di Renato Veiga, il cui costo si rivela eccessivo.

Renato Veiga Juventus, altro contatto col Chelsea: la valutazione degli inglesi e i sondaggi per il difensore. La situazione

Renato Veiga, difensore del Chelsea in prestito alla Juventus, resta al centro delle voci di mercato.

Juventus - Udinese (2-0) Serie A 2024; Probabili formazioni Juve Udinese: le idee di Tudor; Juventus, emergenza con l'Udinese: Koop spera, difesa a pezzi, Locatelli arretrato?; Jonathan David-Napoli: trattativa ferma, nodo clausola rescissoria.

Juventus, si ferma Renato Veiga: le ultime verso il Venezia

Secondo msn.com: Allarme in casa Juventus che si prepara all`ultima partita di campionato, contro il Venezia. Al Penzo potrebbe non esserci Renato Veiga: il difensore di proprietà.

Juventus a pezzi in difesa e col dubbio Renato Veiga: chi gioca in difesa contro il Venezia?

Da informazione.it: La Juventus di Igor Tudor scalda i motori in vista del prossimo match di campionato contro il Venezia, l'ultima uscita in Serie A dei bianconeri. La squadra piemontese si è allenata questa al JTC, ma ...

Renato Veiga Juventus, il club bianconero non molla: tentativo per convincere il Chelsea! Svelate le condizioni per la permanenza a Torino. Ultime

Secondo juventusnews24.com: Renato Veiga Juventus, nuovo tentativo per convincere il Chelsea di Maresca: cosa filtra sul difensore portoghese. Ultimissime La Juve non molla Renato Veiga. Secondo quanto riportato da Sport Mediase ...