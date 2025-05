Juventus Fagioli e Rugani torneranno per il Mondiale per Club

Dopo un prestito in Olanda, Rugani tornerà alla Juventus e si prepara a disputare il mondiale per club. Fagioli anche tornerà in bianconero, rafforzando il team in vista delle competizioni internazionali. Un ritorno importante che testimonia il valore dei giovani talenti della Juve, pronti a riprendersi il proprio spazio in un contesto prestigioso e ambizioso.

Rugani verso il ritorno a Torino Rugani non verrà riscattato dall’Ajax e tornerà alla Juve. Il difensore, infatti, tornerà alla casa-madre Juventus dopo il prestito di un anno al club olandese. L’annuncio arriva con un lungo post su Instagram. Un’esperienza straordinaria dal punto di vista umano e sportivo sebbene si sia L'articolo Juventus, Fagioli e Rugani torneranno per il Mondiale per Club proviene da Il Primato Nazionale. 🔗Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Fagioli e Rugani torneranno per il Mondiale per Club

