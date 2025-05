Jasmine Paolini arriva la prima cambiale al Roland Garros Ma il cuscinetto di Roma ha creato un paracadute

Jasmine Paolini supera le sfide del tennis mondiale, arrivando al suo miglior ranking grazie alla vittoria agli Internazionali d’Italia 2025. Con il ritorno al numero 4 del ranking mondiale, l’azzurra si prepara con fiducia per il Roland Garros, dove affronterà il prestigioso torneo con grandi prospettive, dopo aver creato un vero e proprio paracadute in questa stagione fondamentale per la sua carriera.

Jasmine Paolini ha eguagliato il proprio best ranking grazie al trionfo centrato agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurra lunedì 19 maggio è tornata al numero 4 della classifica mondiale, potendo così essere accreditata del numero 4 del seeding al Roland Garros. Il sorteggio del tabellone di singolare femminile del secondo torneo stagionale dello Slam, però, ha imposto che l’ eventuale rivincita della finale dello scorso anno contro la polacca Iga Swiatek, campionessa in carica e testa di serie numero 5, arrivi nei quarti di finale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jasmine Paolini, arriva la prima cambiale al Roland Garros. Ma il cuscinetto di Roma ha creato un paracadute

Contenuti che potrebbero interessarti

Internazionali di tennis, Jasmine Paolini "show": è la prima azzurra in finale a Roma dopo 11 anni

Jasmine Paolini conquista la finale agli Internazionali di Tennis di Roma, diventando la prima azzurra a raggiungere questo traguardo dopo 11 anni.

Internazionali di tennis, Jasmine Paolini "show": é la prima azzurra in finale a Roma dopo 11 anni

Jasmine Paolini scrive la storia del tennis italiano diventando la prima azzurra a raggiungere la finale agli Internazionali di Roma dopo 11 anni.

Jasmine Paolini per la prima volta in finale agli internazionali di tennis di Roma

Jasmine Paolini raggiunge per la prima volta la finale degli Internazionali di Tennis di Roma, ripetendo il percorso della sua compagna di doppio Sara Errani, che vi era arrivata undici anni fa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Jasmine Paolini nella storia, è in finale agli Internazionali d'Italia 2025: programma, orario e dove vedere il match contro Coco Gauff · Tennis WTA; Dove vedere Paolini-Gauff in streaming oggi agli Internazionali di Roma 2025, la finale femminile che riscrive la storia del tennis italiano; Chi è Jasmine Paolini, la prima tennista italiana a conquistare la finale di Wimbledon; Jasmine Paolini è in finale agli Internazionali d’Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Jasmine Paolini in finale agli Internazionali (è la prima italiana dopo 11 anni): il Centrale esplode al punto decisivo

Si legge su informazione.it: Di Valerio Salviani Jasmine Paolini arriva per la prima volta in finale agli Internazionali di Roma. La tennista italiana ha battuto in due set la statunitense Stearns e ha fatto impazzire i tifosi de ...

Jasmine Paolini vince gli Internazionali d'Italia: prima italiana dopo 40 anni, trionfa a Roma sotto gli occhi di Mattarella

Secondo msn.com: La nuova regina di Roma: Jasmine Paolini vince al Foro Italico e conquista, per la prima volta in carriera, gli Internazionali BNL d`Italia, diventando così la prima.

Roland Garros, per Paolini subito la cinese Yuan: il percorso dell’azzurra

Secondo informazione.it: "Non mi vedo come la favorita al Roland Garros". L'ha detto chiaramente Jasmine Paolini dopo il suo primo trionfo agli Internazionali BNL d'Italia, a una settimana dal Roland Garros dove dodici mesi g ...