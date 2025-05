Italia-Usa vertice tra Piantedosi e il segretario Noem su migrazione e sicurezza

Oggi a Roma, il ministro dell’Interno Piantedosi ha incontrato il segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, per discutere di migrazione e sicurezza. I due hanno ribadito l’importanza della loro alleanza strategica, sottolineando il ruolo chiave di questi temi nelle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti.

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem. “Migrazione e sicurezza – ha dichiarato Piantedosi – sono due assi portanti della nostra alleanza strategica, che è stata rinnovata il 17 Aprile scorso a Washington, in occasione dell’incontro del premier Giorgia Meloni con il presidente Donald Trump. Condividiamo la volontà di smantellare le reti di trafficanti di migranti e di porre in essere ogni utile iniziativa per contrastare ulteriormente l’immigrazione irregolare”. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Italia-Usa, vertice tra Piantedosi e il segretario Noem su migrazione e sicurezza

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Tajani al vertice Nato “La Russia non vuole accelerare sulla pace”

Antonio Tajani, ministro degli Esteri italiano, ha espresso scetticismo riguardo alla volontà di pace della Russia durante il vertice Nato ad Antalya, in Turchia.

Ucraina, oggi il vertice a Istanbul: Putin invia il consigliere Medinsky. Colloqui a porte chiuse – Diretta

Oggi si svolge a Istanbul un importante vertice sull'Ucraina, con la partecipazione del consigliere di Putin, Medinsky.

Putin alle strette, evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky

Putin sembra deciso a evitare il vertice a Istanbul per non legittimare Zelensky. La possibilità di un disgelo diplomatico appare lontana, e persino Ankara non offre un terreno proficuo per il dialogo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia-Usa, vertice tra Piantedosi e il segretario Noem su migrazione e sicurezza

Scrive msn.com: Le parole del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, in seguito al vertice con il segretario per la sicurezza Usa Kristi Noem ...

Vertice Meloni-Piantedosi, a settembre pacchetto sicurezza

Secondo ansa.it: Vertice serale dopo il Cdm di ieri sera tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Un faccia a faccia, secondo quanto si apprende da fonti di ...

Caivano, protesta durante il vertice con Piantedosi: donna prova a forzare con l'auto il blocco

Scrive msn.com: Momenti di tensione a Caivano mentre si stava svolgendo il comitato per l'ordine e la sicurezza con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ... era in corso il vertice. Successivamente una ...