Israeliani uccisi a Washington ambasciatore | E' colpa di stati come la Francia

Dopo l’attentato che ha ucciso due membri dello staff dell’ambasciata israeliana a Washington, l’ambasciatore Yechiel Leiter ha accusato Paesi come la Francia di alimentare l’antisemitismo, sottolineando che il fenomeno non deriva dalle azioni di Israele. Un intervento che evidenzia le delicate tensioni internazionali e il rischio crescente di violenza anti-ebraica.

"L'antisemitismo è in aumento non a causa della risposta di Israele, ma a causa di Paesi come la Francia”. E’ quanto ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, dopo la morte di due membri dello staff dell'ambasciata uccisi nell'attentato di Washington. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israeliani uccisi a Washington, ambasciatore: "E' colpa di stati come la Francia"

