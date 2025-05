Isav denuncia | Nuovo bando irregolare del Comune di Chieti

Isav denuncia un nuovo bando irregolare pubblicato dal Comune di Chieti, evidenziando il ripetersi di procedure scorrette. L’associazione, impegnata nell’assistenza ai malati di Sla in Abruzzo, aveva già segnalato irregolarità in passato, sottolineando la necessità di maggiore trasparenza e correttezza nelle iniziative pubbliche a tutela delle persone più vulnerabili.

L'associazione Isav torna a denunciare quello che ritiene "il continuo ripetersi della pubblicazione di bandi irregolari da parte del Comune di Chieti". "L'associazione, che si occupa dell'assistenza dei malati di Sla abruzzesi, si era già fatta portavoce nel 2023 di un grave accaduto relativo.

