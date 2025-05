Iran-Usa a Roma la quinta tranche dei negoziati sul nucleare

A Roma si tiene la quinta tranche dei negoziati sul nucleare iraniano, con colloqui tra Washington e Teheran ancora in bilico a causa delle elevate tensioni. Le divergenze principali riguardano il limite sull’arricchimento dell’uranio, con gli USA che spingono per zero, mentre l’Iran resiste. La riuscita dell’accordo resta incerta, mentre si cerca di evitare un'escalation di conflitto.

