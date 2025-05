Iran e Stati Uniti tornano a trattare a Roma sul nucleare

I negoziati tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare riprendono a Roma, con il quinto round mediato dall'Oman. Il ministro iraniano Abbas Araqchi e l'inviato statunitense per il Medio Oriente cercano un nuovo accordo, sperando di ridurre le tensioni e trovare un compromesso fattibile. Un momento cruciale nel delicato equilibrio geopolitico della regione.

Iran e Usa tornano al tavolo dei negoziati a Roma per tentare un nuovo compromesso sul programma nucleare iraniano. I colloqui, giunti al quinto round e mediati dall'Oman, vedono coinvolti il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi e l'inviato speciale per il Medio Oriente del presidente Donald Trump, Steve Witkoff. Tuttavia, le prospettive di successo .

Stati Uniti e Iran, l’annuncio a sorpresa di Donald Trump sul nucleare

Nel corso del suo viaggio di Stato in Medio Oriente, Donald Trump ha sorprendentemente affrontato la questione nucleare, scuotendo gli equilibri regionali.

Trump ha detto che gli Stati Uniti e l’Iran sono «vicini» a un accordo sul nucleare

Donald Trump ha dichiarato da Doha che gli Stati Uniti e l'Iran sono vicini a un accordo sul nucleare.

Ali Khamenei scettico sul negoziato nucleare tra Iran e Stati Uniti

Ali Khamenei, guida suprema dell'Iran, ha espresso scetticismo riguardo ai negoziati nucleari con gli Stati Uniti, affermando che "non funzionerĂ ".

