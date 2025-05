Inzaghi Inter sirene dall’Arabia? Marotta risponde cosi

Inzaghi Inter, sirene dall’Arabia? Marotta smentisce le voci e conferma l’attuale impegno del tecnico con il club. Ai microfoni di Dazn, il dirigente ha chiarito la posizione dell’Inter riguardo ai rumors di un interesse arabo per Simone Inzaghi, ribadendo l’importanza della continuità e dell’attuale contratto.

Inzaghi Inter, sirene dall’Arabia? Marotta risponde cosi alle presunte voci sul tecnico. Sull’interesse arabo per il tecnico dell ‘Inter, Simone Inzaghi, Beppe Marotta ha risposto cosi ai microfoni di Dazn: L’INTERESSE DALL’ARABIA PER INZAGHI? – « Intanto il contratto come ben sapete non è in scadenza ma ha ancora un anno, poi l’aspetto formale non è quello che conta, ma quello sostanziale. Noi con Inzaghi abbiamo creato un rapporto di grande simbiosi, è un grande professionista. E’ l’artefice maggiore di questo ciclo straordinario di questi ultimi 4 anni e dfa parte nostra c’è la massima volontà di proseguire. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inzaghi Inter, sirene dall’Arabia? Marotta risponde cosi

Leggi anche questi approfondimenti

Inzaghi, futuro all’Inter con un rinnovo diverso dall’ultimo (che generò malcontento)

Inzaghi potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter, con un accordo diverso rispetto al passato, per accontentare tifosi e dirigenza.

Calciomercato Inter LIVE: Novità su Frattesi, aumenta la concorrenza per Bonny, sirene arabe per Simone Inzaghi!

Segui in diretta le ultime novità del calciomercato Inter: trattative in corso, incontri e possibili acquisti come Frattesi e Bonny.

Inzaghi, sirene saudite per il tecnico dell’Inter: l’offerta monstre dell’Al-Hilal per strappare il sì

L'Al-Hilal saudita si prepara a stupire: secondo La Gazzetta, avrebbe messo nel mirino l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, con un'offerta monstre per convincerlo a trasferirsi.

Ne parlano su altre fonti

Inzaghi non cede alle sirene saudite, pronto il rinnovo con l’Inter: c’è una data per la firma; Sfida scudetto e finale di Champions: c'è una squadra che lo vuole in Arabia, Simone Inzaghi risponde così; Serie A: Como-Inter, doppia missione per Inzaghi; Inter e Inzaghi, rinnovo in bilico dopo la Champions. 🔗Cosa riportano altre fonti

Futuro di Simone Inzaghi: tra rinnovo con l’Inter, offerte dall’Al-Hilal e sirene dalla Premier

msn.com scrive: Il futuro di Simone Inzaghi è in bilico: tra rinnovo con l’Inter, corteggiamenti dall’Al-Hilal e interessi dalla Premier League. L’Inter è a un passo dal concludere una delle stagioni più intense dell ...

Inter, Marotta: “Abbiamo l’obbligo di crederci. Inzaghi? Parleremo del rinnovo”

Lo riporta gianlucadimarzio.com: Le dichiarazioni del presidente dell'Inter Marotta prima della partita contro il Como, valida per l'ultima giornata di Serie A ...

L'Inter si sente penalizzata dagli arbitri? Marotta: "Il silenzio è una forma di comunicazione. Su Inzaghi..."

Scrive msn.com: L`Inter chiude il suo campionato al Sinigaglia, affrontando il Como nella 38esima giornata di Serie A, con l`obiettivo di vincere e sperare in un passo falso del.