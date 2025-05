Invalsi cambiano le modalità di nomina del direttore generale Decreto scuola approvato al Senato

Un emendamento approvato al Decreto scuola al Senato modifica le modalità di nomina del direttore generale dell'INVALSI. La riforma, che riguarda l’articolo 8 del decreto legislativo 286/2004, mira a ridisegnare l’organizzazione interna dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo, rispondendo a esigenze di maggiore efficienza e trasparenza nella gestione e nelle nomine.

Un emendamento recentemente approvato al Decreto scuola modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, in riferimento all’organizzazione interna dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI). Il cambiamento risponde alla necessità di adeguare la struttura gestionale dell’Istituto alle nuove funzioni derivanti dall’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'articolo Invalsi, cambiano le modalità di nomina del direttore generale. 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con questi articoli

Le nuove accise in vigore da oggi: come cambiano i prezzi di benzina e diesel

Le nuove accise entrate in vigore oggi stravolgono il mercato dei carburanti: il prezzo della benzina segna un calo, mentre quello del diesel è in aumento.

Prove Invalsi, al via nelle classi seconde delle superiori, con una novità: c’è anche la prova sulle competenze digitali

A partire da oggi, 12 maggio, si svolgeranno le prove Invalsi per gli studenti del secondo anno delle scuole superiori, completando così il ciclo annuale di valutazione iniziato con le scuole primarie.

Isola dei Famosi: Loredana Cannata nomina Mario Adinolfi e denuncia posizioni discriminatorie

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, trasmessa il 12 maggio, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, denunciando le sue posizioni discriminatorie.