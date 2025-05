Inter via libera per Hojlund | l’indizio conferma tutto

L'Inter ha ottenuto il via libera ufficiale per l'acquisto di Hojlund, confermato da un indizio che rende reale il trasferimento. Dopo settimane di attesa e speculazioni, il giovane attaccante ex Atalanta si prepara a vestire la maglia nerazzurra, mercé di un'operazione considerata positiva per il club e i suoi tifosi.

In casa nerazzurra Hojlund è il grande obiettivo: via libera per l'ex Atalanta, c'è anche un indizio che conferma tutto. Positiva o straordinaria. Ma anche disastrosa. Quasi non ci sono mezzi termini per poter indicare come sarà la stagione dell'Inter che si appresta, stasera, a vivere la prima delle due finali. Contro il Como per vincere e sperare, dopo aver gettato alle ortiche diversi set point per il titolo. Stavolta non dipenderà solo dai nerazzurri ma anche e soprattutto dal Napoli che non dovrà fare risultato pieno contro il Cagliari.

