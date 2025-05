Inter pronto il rinforzo in mediana | ecco il nuovo Modric

L’Inter lavora per rinforzare la mediana, puntando a trovare l’erede di Luka Modric. Tra le ultime novità, emerge un nome interessante che potrebbe diventare un punto di riferimento importante. La situazione in Serie A è caldissima, con molte trattative in corso e riflessioni strategiche da parte dei club. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa intrigante corsa ai rinforzi.

L’Inter sta mettendo nel mirino dei rinforzi importanti che riguardano la linea mediana ed in tal senso emerge un nome nuovo che può essere considerato come l’erede di Luka Modric. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. E’ a dir poco incandescente la situazione in Serie A, dal momento che tutto si deciderà nelle prossime due ore ai piani alti, altissimi. La lotta tra Inter e Napoli per lo Scudetto è giunta infatti all’atto conclusivo ed in tal senso c’è curiosità di vedere come andrà. Ed ovviamente ansia e preoccupazione per i diretti interessati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, pronto il rinforzo in mediana: ecco il nuovo Modric

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Inter, Inzaghi può rinnovare: l’ex Milan rinforzo in mediana

L’Inter lavora per il futuro, puntando sul rinnovo di Simone Inzaghi come base. In questo contesto, il club valuta il primo rinforzo in mediana, coinvolgendo un ex Milan.

Guendouzi Lazio, il centrocampista pronto per una grande sfida! Colloquio con il tecnico Baroni e l’Inter…

Matteo Guendouzi, centrocampista francese, è pronto per affrontare una sfida decisiva con la Lazio. Dopo un colloquio con il tecnico Baroni, la squadra si prepara a un confronto cruciale contro l’Inter, ancora in lotta per il titolo di Serie A.

De Winter, Beukema e non solo: Inter alla ricerca del terzo rinforzo – CdS

L'Inter è già attiva nel mercato, mirata a rinforzare la rosa in vista del Mondiale per Club FIFA di metà giugno.

Ne parlano su altre fonti

Inter, Inzaghi può rinnovare: l’ex Milan rinforzo in mediana; Inter Inzaghi può rinnovare | l’ex Milan rinforzo in mediana. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Inter, pronto il rinforzo in mediana: ecco il nuovo Modric

Come scrive calciomercato.it: Inter, occhi puntati sul primo rinforzo che può arrivare per la linea mediana: nel mirino ci finisce il nuovo Modric ...

Inter, Inzaghi può rinnovare: l’ex Milan rinforzo in mediana

Si legge su calciomercato.it: In casa Inter si continua a parlare di un rinnovo di Simone Inzaghi e per convincerlo l'ex Milan può arrivare come rinforzo in mediana ...

Inter, Inzaghi può rinnovare: l’ex Milan rinforzo in mediana

Da informazione.it: L’Inter non smette di pensare al proprio futuro ed in tal senso non si può prescindere dal rinnovo di Simone Inzaghi.Per convincerlo il primo rinforzo in mediana può arrivare direttamente con ...