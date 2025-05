Inter Marotta sul rinnovo di Inzaghi | Non è in scadenza

Inter Marotta chiarisce che il rinnovo di Inzaghi non è in scadenza, aprendo uno spiraglio di serenità sul futuro tecnico. Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, il dirigente nerazzurro guarda anche oltre, con un occhio sul Napoli e le sorti dell’Inter nel torneo. La partita di Como è importante, ma decisivi saranno anche gli sviluppi fuori dal campo.

Il presidente dei nerazzurri alla vigilia dell’ultima gara di campionato: al centro anche il futuro del tecnico In campo a Como, ma con un orecchio a Napoli. Perché il futuro dell’ Inter e le speranze di titolo non dipendono solo dalla sfida contro i lariani. Decisivo sarà infatti quello che succede al Maradona, visto che gli azzurri di Antonio Conte hanno un punto di vantaggio in classifica. L’annuncio di Marotta in merito al futuro di Simone Inzaghi e al suo contratto (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Marotta sul rinnovo di Inzaghi: “Non è in scadenza”

