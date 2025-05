Inter Inzaghi pensa al 3-4-2-1 | la probabile formazione

Alle 20.45 scatta il grande duello tra Como e Napoli, deciso da una partita che potrebbe consegnare il titolo di campione d’Italia, salvo spareggio. Inzaghi pensa al 3-4-2-1, sperando in un'impresa. Le possibilità dell’Inter di festeggiare sono minime, ma l’allenatore e i suoi tifosi tengono alta la speranza fino all’ultimo minuto.

Questa sera si decide il campionato. Alle 20.45 il pallone inizierà a rotolare sia al Sinigaglia di Como che al Maradona di Napoli. Qualche minuto prima delle 23, scopriremo chi sarà campione d'Italia (salvo spareggio). Le possibilità di vittoria dell'Inter rasentano lo zero e Inzaghi sembra averlo riconosciuto.

