Inter il futuro di Inzaghi è congelato e non è così scontato come sembra Tuttosport

L’avvio della stagione potrebbe decidere il futuro di Simone Inzaghi all’Inter. Secondo Tuttosport, molto dipende dall’esito della corsa scudetto e della finale di Champions League contro il PSG. Il destino dell’allenatore, infatti, è ancora incerto e non così scontato come si pensa, rendendo il suo futuro ancora tutto da scrivere.

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Simone Inzaghi all’Inter. Secondo il quotidiano, molto dipende dall’esito della corsa scudetto e, soprattutto, da quello della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Tuttosport sul futuro di Inzaghi. “Simone Inzaghi ha deciso di congelare fino a nuovo ordine ogni discorso legato al futuro”, esordisce Tuttosport. “Negli ultimi 180? di stagione l’Inter si gioca tutto e, mentre per lo scudetto i destini nerazzurri pendono da quanto accadrà a Napoli, a Monaco di Baviera, dopo aver eliminato Bayern e Barcellona, l’Inter si presenterà con la consapevolezza di giocarsi alla pari la finale con il Paris Saint-Germain. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Inter, il futuro di Inzaghi è congelato e non è così scontato come sembra (Tuttosport)

Zanetti a ruota libera: «Ora l’Inter la rispettano in Europa. Futuro Inzaghi e colpi di mercato? Ecco cosa faremo»

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, si è espresso in un'intervista a ESPN sulla crescente credibilità della squadra in Europa.

Calciomercato Inter, Marotta pianifica il futuro: in estate non sarà rivoluzione! Dal rinnovo di Inzaghi alla linea guida di Oaktree

Il calciomercato dell'Inter si prepara a un'estate di continuità, con Beppe Marotta al timone della pianificazione.

Inzaghi, futuro all’Inter con un rinnovo diverso dall’ultimo (che generò malcontento)

Inzaghi potrebbe rinnovare il suo contratto con l’Inter, con un accordo diverso rispetto al passato, per accontentare tifosi e dirigenza.

Inzaghi-Inter, rinnovo congelato: vuole subito un big

Si legge su spaziointer.it: Il rinnovo di Simone Inzaghi con l'Inter non è scontato: tutto dipende dal finale di stagione e dalle richieste dell'allenatore ...

TS – Inter, Inzaghi non rinnova in bianco: il vero spartiacque! In caso di ko a Monaco…

Lo riporta fcinter1908.it: È al momento congelato il rinovo di Simone Inzaghi in casa Inter: ecco il vero spartiacque e cosa succede in caso di ko a Monaco ...

Inzaghi, discorsi sul futuro congelati con Marotta. E se dovesse vincere la Champions…

Lo riporta fcinter1908.it: Negli ultimi giorni è arrivata al tecnico dell'Inter un'offerta da 20 milioni a stagione dall'Arabia, rispedita al mittente ...